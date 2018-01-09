Чудотворную икону привезли в Великие Луки
Святыни Свято-Успенского Вышенского монастыря были доставлены в Свято-Вознесенский собор города Великие Луки 8 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии. Торжественная встреча ковчега с частицей мощей святителя Феофана Затворника и чудотворной иконы Божией Матери «Казанская-Вышенская» состоялась на паперти храма во время вечернего богослужения.
Вышенские святыни принесены в приделы Великолукской епархии монахинями Свято-Успенского Вышенского женского монастыря Тамарой и Иулианией, по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия.
Ковчег с частицей мощей и чудотворную икону крестным ходом торжественно внесли в кафедральный собор и установили в центре для молитвенного поклонения. Перед святынями был совершен молебен пресвятой Богородице и святителю Феофану Затворнику, Вышенскому.
Святыни Вышенского монастыря будут пребывать в Свято-Вознесенском соборе с 9 по 14 января, храм открыт с 8:00 до 20:00. В течение дня перед ковчегом с частицей мощей святителя Феофана Затворника и чудотворной иконы Божией Матери «Казанская-Вышенская» будут совершаться молебны.
Предполагается, что Вышенские святыни посетят следующие города Великолукской епархии:
14-17 января - Свято-Троицкий кафедральный собор (Невель);
17-19 января - храм Рождества Христова (Новоржев);
20-21 января - храм святителя Николая (Новосокольники);
21-22 января - храм Преображения Господня (Опочка).