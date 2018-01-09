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Общество

Чудотворную икону привезли в Великие Луки

Святыни Свято-Успенского Вышенского монастыря были доставлены в Свято-Вознесенский собор города Великие Луки 8 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии. Торжественная встреча ковчега с частицей мощей святителя Феофана Затворника и чудотворной иконы Божией Матери «Казанская-Вышенская» состоялась на паперти храма во время вечернего богослужения.

Вышенские святыни принесены в приделы Великолукской епархии монахинями Свято-Успенского Вышенского женского монастыря Тамарой и Иулианией, по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия.

Ковчег с частицей мощей и чудотворную икону крестным ходом торжественно внесли в кафедральный собор и установили в центре для молитвенного поклонения. Перед святынями был совершен молебен пресвятой Богородице и святителю Феофану Затворнику, Вышенскому.

Святыни Вышенского монастыря будут пребывать в Свято-Вознесенском соборе с 9 по 14 января, храм открыт с 8:00 до 20:00. В течение дня перед ковчегом с частицей мощей святителя Феофана Затворника и чудотворной иконы Божией Матери «Казанская-Вышенская» будут совершаться молебны.

Предполагается, что Вышенские святыни посетят следующие города Великолукской епархии:

14-17 января - Свято-Троицкий кафедральный собор (Невель);

17-19 января - храм Рождества Христова (Новоржев);

20-21 января - храм святителя Николая (Новосокольники);

21-22 января - храм Преображения Господня (Опочка).

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