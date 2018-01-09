Cпецподразделения для борьбы с дронами создадут в Росгвардии

09:35, 09 января 2018, ПАИ

В Росгвардии будут созданы спецподразделения для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя директора ведомства Сергея Меликова.

«Мы рассматриваем варианты создания в составе наших подразделений спецназа групп для тестирования экспериментальных образцов техники для борьбы с беспилотными авиационными системами», — пояснил замглавы федеральной службы.

По его словам, в ведомстве идет работа над созданием спецтехники для распознавания дронов любого типа. Несколько образцов сейчас проходят опытную эксплуатацию, однако они пока не соответствуют предъявленным требованиям. Сергей Меликов также отметил, что вопрос о штатных подразделениях прорабатывается совместно с ФСБ, ФСО и Минобороны.