ГОСТ на кокосовые орехи утвердили в России

11:12, 09 января 2018, ПАИ

С 1 июля 2018 года в России будет введен ГОСТ на свежие кокосовые орехи, который разработал научно-исследовательский центр «Кубаньагростандарт». Об этом пишет газета «Известия».

Согласно документу, сердцевина ореха должна быть белого или кремово-белого цвета, а жидкость - прозрачной и сладкой, без желтоватых капель масла. Кроме того, теперь тары, в которой перемещают орехи, необходимо маркировать знаком «Скоропортящийся груз».

По мнению экспертов, ГОСТ имеет большое значение, поскольку кокосовая стружка и масло широко используются в кондитерской промышленности.