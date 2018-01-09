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За уклонение от призыва на военную службу предстанет перед судом житель Красногородского района

Прокуратура Красногородского района утвердила обвинительное заключение в отношении 25-летнего местного жителя по факту уклонения от призыва на военную службу. Уголовное дело направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Житель Красногородского района, не имеющий оснований освобождения от призыва на военную службу и отсрочки от призыва на военную службу, не явился по повесткам в отдел военного комиссариата Псковской области по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам.

Санкция части 1 статьи 328 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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