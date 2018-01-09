Около 40 тысяч тонн санкционных товаров выявили российские таможенники в 2017 году

11:23, 09 января 2018, ПАИ

За 2017 год федеральная таможенная служба России (ФТС) выявила около 40 тыс. тонн санкционных товаров. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководителя ведомства Владимира Булавина.

По его словам, 10 тысяч тонн санкционной продукции были уничтожены, а большую часть – вернули. ФТС также активизировала взаимодействие по данному вопросу с Россельхознадзором и Роспотребнадзором. Владимир Булавин отметил, что благодаря совместной работе были уже достигнуты определенные успехи.

«Не так давно мы вместе с Россельхознадзором на юго-востоке Москвы выявили около 200 т сыра и сырной продукции неизвестного происхождения. Там же была обнаружена и линия по производству фальшивых наклеек на эту продукцию», — заявил он.