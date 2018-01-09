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Грабители из Пскова задержаны в Петербурге во время очередного налёта

8 января сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге банду грабителей, совершивших несколько нападений в Псковской области. Мужчин, находящихся в уголовном розыске, поймали на проспекте Ударников, сообщает «Фонтанка».

Оперативникам удалось остановить преступников во время совершения грабежа. Злоумышленники  оставили за собой след в виде баула с захваченным товаром из «Связного». В нем находилась продукция на 600 тысяч рублей. О возможном налете на магазин петербургским сотрудникам правоохранительных органов сообщили коллеги из Псковской области.

О передвижениях злоумышленников в Петербург на «Ауди» было известно заранее. Мужчины прибыли в город 7 января, после чего сразу был взяты под наблюдение. Задержанные оказались жителями Пскова и Петербурга. Они совершили три нападения на магазины во время новогодних и рождественских праздников.

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