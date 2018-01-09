Пожилой водитель ВАЗа погиб после столкновения с Skoda в Стругокрасненском районе

09:32, 09 января 2018, ПАИ

8 января в 9:05 на 199-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе ВАЗ-21074, ехавший со стороны Пскова, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся со встречным Skoda Fabia. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 78-летний водитель ВАЗа погиб на месте. Пассажирка того же возраста получила незначительные травмы. Водитель иномарки доставлен в больницу.

В этот же день в 12:30 в Пскове у дома № 1 по улице Алехина автобус ПАЗ сбил 79-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пенсионер получил ушибы.