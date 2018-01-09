На 20 тысяч рублей оштрафовали экономиста великолукского центра спецобразования за нарушение закона о госзакупках

09:41, 09 января 2018, ПАИ

В Великих Луках экономист по закупкам ГБОУ «Центр специального образования №3» оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий было установлено, что в реестре контрактов с нарушением сроков, установленных частями 2, 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, ГБОУ «Центр специального образования № 3» размещены сведения о заключении, изменении контрактов и договоров.

Прокурор Великих Лук в отношении экономиста по закупкам ГБОУ «Центр специального образования № 3» возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьей 7.31 КоАП РФ (нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками), которое направлено для рассмотрения в УФАС России по Псковской области.