0
09:28
Грабители из Пскова задержаны в Петербурге во время очередного налёта
15:50
Скончался вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский
10:52
Два рыбака утонули на карьере в Псковском районе
10:29
В Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил пожилую женщину
10:47
Вице-спикер Псковского областного Собрания попал в автокатастрофу
15:02
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
21:30
Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку
Еще новости
Происшествия

На 20 тысяч рублей оштрафовали экономиста великолукского центра спецобразования за нарушение закона о госзакупках

В Великих Луках экономист по закупкам ГБОУ «Центр специального образования №3» оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий было установлено, что в реестре контрактов с нарушением сроков, установленных частями 2, 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, ГБОУ «Центр специального образования № 3» размещены сведения о заключении, изменении контрактов и договоров.

Прокурор Великих Лук в отношении экономиста по закупкам ГБОУ «Центр специального образования № 3» возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьей 7.31 КоАП РФ (нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками), которое направлено для рассмотрения в УФАС России по Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Грабители из Пскова задержаны в Петербурге во время очередного налёта
09 января 2018
Грабители из Пскова задержаны в Петербурге во время очередного налёта
Скончался вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский
08 января 2018
Скончался вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский 5
Два рыбака утонули на карьере в Псковском районе
08 января 2018
Два рыбака утонули на карьере в Псковском районе
В Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил пожилую женщину
06 января 2018
В Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил пожилую женщину 1
Вице-спикер Псковского областного Собрания попал в автокатастрофу
05 января 2018
Вице-спикер Псковского областного Собрания попал в автокатастрофу 3
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
28 декабря 2017
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку
27 декабря 2017
Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку 13
Компьютеры для генерации криптовалюты пытался ввезти эстонец в Псковскую область
27 декабря 2017
Компьютеры для генерации криптовалюты пытался ввезти эстонец в Псковскую область 1

Идет загрузка...