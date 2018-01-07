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Экономика

Для регионов повышается ответственность за использование полученных дотаций

Для регионов, которые являются получателями дотаций из федерального бюджета, повышается ответственность, связанную с их использованием. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Невыполнение обязательств по соглашениям между Минфином России и конкретным регионом по выравниванию бюджетной обеспеченности может привести к уменьшению объема дотаций. Определены сроки подписания таких соглашений - регионы должны поставить свои подписи до 1 февраля 2018 года, а финансовое ведомство подписать со своей стороны -  до 15 февраля.

Документ также вводит дополнительные обязательства, связанные с соблюдением требований бюджетного законодательства для тех субъектов РФ, которые являются высокодотационными (чьи бюджеты на 40% и более состоят из дотаций из федерального бюджета). Постановление также включает в себя ряд мер, направленных на снижение уровня дотационности регионов, а приложение со списком обязательств регионов-получателей дотаций содержит 10 страниц рекомендаций и требований.

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