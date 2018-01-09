Минобороны планирует отказаться от Windows

11:46, 09 января 2018, ПАИ

Министерство обороны России планирует отказаться от использования операционной системы Microsoft Windows. Как пишет газета «Известия», ведомство решило перейти на отечественную систему под названием Astra Linux Special Edition.

Как отметили в ведомстве, операционная система будет установлена на все служебные планшеты и смартфоны.

По словам заместителя директора компании-разработчика «РусБИТех» Дмитрия Донского, ключевая особенность системы - уникальная система защиты информации. «Операционка» полностью совместима с современными компьютерами российского производства. Она работает с высокотехнологичными отечественными процессорами «Эльбрус», «Байкал-Т1» и «Комдив», —добавил он.