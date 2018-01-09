Пскович повторно задержан пьяным за рулём

10:31, 09 января 2018, ПАИ

В Пскове задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 6 января у дома по улице Новгородской полицейские остановили автомобиль ВАЗ. Выяснилось, что легковушкой управлял гражданин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.