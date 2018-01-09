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Общество

266 инцидентов с нарушением работ ЛЭП произошли в Псковской области в 2017 году

В 2017 году в Псковской области произошли 266 инцидентов, связанных с нарушением работы электросетевого хозяйства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

По данным службы безопасности предприятия, в результате ДТП были зафиксированы 143 случая повреждений опор воздушных ЛЭП, поваленные деревья становились причиной нарушения электроснабжения 55 раз. Кроме того, были зарегистрированы 68 случаев повреждения подземных кабельных линий в ходе проведения несогласованных земляных работ в их охранной зоне. В целом ущерб, нанесенный сторонними лицами электросетевому хозяйству региона, за год составил 3,5 млн рублей.

В новогодние праздники в Псковской области неизвестные четыре раза нарушали работу воздушных линий электропередачи. Трижды были совершены наезды на опоры ЛЭП 0,4 кВ. В результате подобных ДТП были обесточены несколько домов потребителей в Новосокольниках, Опочке и деревне Ореховно Плюсского района. В Невельском районе одна из линий электропередачи 0,4 кВ была повреждена в результате незаконной рубки леса.

По каждому факту повреждения ЛЭП сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий. Служба безопасности «Псковэнерго» напоминает гражданам, что обо всех случаях причинения ущерба электросетевому хозяйству региона, о фактах хищения электроэнергии, а также всех подозрительных лицах, оставленных вещах, случаях противоправных действий вблизи энергообъектов можно сообщать на телефон доверия энергокомпании: (8112) 59-73-45.

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