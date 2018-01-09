0
18:13
Предстоящей ночью в Псковской области ожидаются заморозки до -7 градусов
17:59
Глава Усвятского района попросил поддержки врио губернатора в подготовке к 1000-летию Усвят
17:22
По решению Михаила Ведерникова 400 тысяч рублей будет выделено на завершение ремонта Велейского ДК
17:12
Весенние ограничения движения по федеральным трассам отменяются с этого года
16:03
Приём документов на выплаты за первого ребёнка начался в Пскове
14:45
Более 20 собак из псковских приютов обрели дом за прошедший месяц
14:03
Псковский облпотребсоюз выразил соболезнования родным и близким Валентина Каленского
Еще новости
Общество

«Хоронить» печали советует 9 января народный календарь

9 января отмечается Степанов день, который получил название в честь святого Стефана — первого христианского мученика, происходившего из еврейской диаспоры. Как сообщает calend.ru, около 34 года нашей эры Синедрион осудил его на смертную казнь за христианскую проповедь в Иерусалиме.

На Руси в этот день пастухи заключали договоры с крестьянами, у которых была скотина. С той поры сохранилось несколько пословиц: «Степанов день пастуха год кормит»; «В пастухи наймешься — вся деревня у тебя в долгу»; «На святого Степана каждый себе пан». Кроме пастухов в Степанов день чествовали и лошадей — их было принято поить из серебряной посуды (если она была в доме). Также по углам двора ставили осиновые колья — чтобы ведьмы не могли подойти к дому и хлеву.

Еще в этот день девушки «хоронили» свои печали. Для этого в определенном месте устанавливали «чашу пагубную», и крестьянки, подходя по очереди, сливали в нее воду из принесенных с собой сосудов — как если бы смывали тоску с сердца.

Также продолжались Святки. Молодые люди ходили по домам, поздравляли всех с праздниками и пели песни, желая односельчанам щедрого года и хорошего урожая. Угощались в этот день «колядками» — маленькими пирожками из пресного теста с разными начинками, а также медовыми пряниками. Обязательным атрибутом праздника были фигурки из теста в виде коров, овец и пастухов. Ими украшали стол и дарили их родным.

В народе говорили: «Пришел Степан — на нем красный жупан». Это означало, что стоило ждать морозов. А вот если на Степанов день шел снег — это предвещало ненастье и мокрую погоду.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Предстоящей ночью в Псковской области ожидаются заморозки до -7 градусов
09 января 2018
Предстоящей ночью в Псковской области ожидаются заморозки до -7 градусов
Глава Усвятского района попросил поддержки врио губернатора в подготовке к 1000-летию Усвят
09 января 2018
Глава Усвятского района попросил поддержки врио губернатора в подготовке к 1000-летию Усвят
По решению Михаила Ведерникова 400 тысяч рублей будет выделено на завершение ремонта Велейского ДК
09 января 2018
По решению Михаила Ведерникова 400 тысяч рублей будет выделено на завершение ремонта Велейского ДК
Весенние ограничения движения по федеральным трассам отменяются с этого года
09 января 2018
Весенние ограничения движения по федеральным трассам отменяются с этого года
Приём документов на выплаты за первого ребёнка начался в Пскове
09 января 2018
Приём документов на выплаты за первого ребёнка начался в Пскове
Более 20 собак из псковских приютов обрели дом за прошедший месяц
09 января 2018
Более 20 собак из псковских приютов обрели дом за прошедший месяц 1
Псковский облпотребсоюз выразил соболезнования родным и близким Валентина Каленского
09 января 2018
Псковский облпотребсоюз выразил соболезнования родным и близким Валентина Каленского 1
Елена Бибикова: Валентин Каленский был видным и ярким политиком
09 января 2018
Елена Бибикова: Валентин Каленский был видным и ярким политиком 1

Идет загрузка...