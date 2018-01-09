Предстоящей ночью в Псковской области ожидаются заморозки до -7 градусов

18:13, 09 января 2018, ПАИ

10 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -2 до -7 градусов, днём - от 0 до -5.

Атмосферное давление будет выше нормы. Радиационный фон находится в норме.