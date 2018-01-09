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Печорскому землевладельцу за нарушение законодательства назначены штрафы

За нарушение земельного законодательства оштрафован собственник двух участков, расположенных в границах городского поселения «Печоры» Печорского района, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При осмотре земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 5 га выявлено зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Правообладатель сельхозугодий, не выполняя установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв, нарушил требования земельного законодательства.

В соответствии с постановлением Управления гражданин привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ с наказанием в виде административных штрафов на общую сумму 40 тысяч рублей.

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