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Общество

Экспортёра небезопасных семян рапса из Себежского района предупредили об обязательном исполнении техрегламентов

Экспортёра небезопасных семян рапса из Себежского района предупредили об обязательном исполнении техрегламентов, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Во время контрольных мероприятий при вывозе семян рапса в Белоруссию выявлено нарушение в части недостоверного декларирования соответствия продукции.

Инспекторы ведомства обнаружили, что исследования продукции на соответствие требованиям Технического регламента Таможеннного союза «О безопасности пищевой продукции» проведены не в полном объеме. В протоколе испытаний отсутствуют показатели безопасности: содержание тяжелых металлов (кадмия), зараженность вредителями хлебных запасов.

В отношении изготовителя продукции, осуществляющего свою деятельность в Себежском районе Псковской области, составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 14.44 КоАП РФ, вынесено постановление с применением административного наказания в виде предупреждения.

В целях ограничения возможности обращения на рынке продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, информация направлена в Федеральную службу по аккредитации.

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