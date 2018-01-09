Фотоаппарат и налобный фонарь «наколядовала» великолучанка
В Великих Луках полиция задержала подозреваемую в краже из частного дома по проезду Маяковского. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в канун Рождества, 6 января, под предлогом колядования, женщина пришла в дом к 37-летнему мужчине, откуда и совершила кражу.
Вскоре стражи порядка задержали подозреваемую. Ею оказалась 24-летняя безработная, ранее судимая за кражу жительница Великолукского района. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.