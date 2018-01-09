Более центнера продуктов возвращены в страны ЕС или уничтожены в Псковской области в декабре 2017 года

13:41, 09 января 2018, ПАИ

Более центнера продуктов возвращены в страны ЕС или уничтожены в Псковской области в декабре 2017 года, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В декабре пресечен ввоз более 106,5 килограммов перемещаемой через пункты пропуска Псковской области животноводческой продукции. Более 88 кг возвращены в ЕС, более 18 кг изъяты и уничтожены в пунктах пропуска.

Инспекторы выявили нарушения при перемещении более 28 кг мяса и готовой мясной продукции, произведенной предприятиями Венгрии, Польши, Германии, Эстонии, Латвии, Нидерландов, Литвы. Также с нарушениями перемещались около 30 кг молочной продукции (сыры в ассортименте, сливочное масло, сметана, простокваша, творожные сырки, творог, блины с творогом), 22, 5 кг рыбы и рыбопродукции (рыба лососёвых пород, скумбрия, кусочки филе сельди, килька, икра лососёвых).

В связи с выявленными нарушениями на территорию Европейского Союза возвращены 23,5 кг гранулированного корма для кроликов и 0,6 кг меда.