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Общество

За увеличение объёмов мяса и рыбы в потребительской корзине выступил Максим Топилин

В потребительскую корзину необходимо внести больше мяса и рыбы, заявил министр  труда и социальной защиты населения России Максим Топилин, сообщает «Российская газета».

По его словам, необходимо пересмотреть потребительскую корзину, прежде всего, улучшить качественный состав набора продуктов питания, так как он отстает от норм здорового питания, утвержденных Минздравом в 2016 году. Министр считает, что в действующей корзине перебор хлебных продуктов и картофеля, при этом мало  мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. «Приблизить набор продуктов питания к оптимальному - главная задача новой потребительской корзины», - заявил Максим Топилин.

По его мнению, возможно, придется изменить соотношение между долей продуктов питания, которая сейчас составляет 50%, и долей непродовольственных товаров (25%) и услуг (25%).

В большинстве стран прожиточный минимум устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода. Глава Минтруда не исключил, что в Правительстве будут обсуждать возможность перехода на этот порядок. «Многое зависит от того, насколько точно и полно мы сможем замерять денежные доходы населения», - уточнил Максим Топилин.

Напомним, что потребительская корзина — это минимальный набор товаров и услуг, необходимый для жизни трудоспособного человека, пенсионера и ребенка. Согласно действующим нормам, за 30 дней россиянин трудоспособного возраста съедает минимум 10,5 кг хлебных продуктов, макарон и круп, 8,4 кг картофеля, 14,6 кг овощей и фруктов, 2 кг сахара и кондитерских изделий, около 5 кг мяса и мясопродуктов, 0,5 кг рыбы.

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