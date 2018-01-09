Более 154 тысяч неработающих пенсионеров Псковской области получат прибавку к пенсии

14:31, 09 января 2018, ПАИ

В январе более 154 тысяч неработающих пенсионеров Псковской области получат прибавку к пенсии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области, в 2018 году страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров с 1 января увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции.

Размер фиксированной выплаты после индексации составляет 4 982,9 рублей в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рублей. Повышение коснулось более 154,6 тысяч неработающих пенсионеров региона.

Кроме того, как отметили специалисты, у каждого получателя прибавка индивидуальна, в зависимости от размера его страховой пенсии. В среднем в январе страховые пенсии жителей Псковской области увеличились на 378 рубля (с 12 тыс. 622 рублей до 13 тыс. руб.). В том числе средний размер страховой пенсии по старости составил 13 тыс. 346 рубля (увеличение на 387 рублей), пенсии по инвалидности 7856 рубля (увеличение на 212 рублей), пенсии по случаю потери кормильца 9451 рублей (увеличение на 330 руб.).

В ПФР также добавили, что пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам с учетом темпа роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Кроме того, с 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы исходя из роста потребительских цен за 2017 год.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.