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Общество

30 метров кабеля украл мужчина на псковском заводе

В Пскове полиция задержала подозреваемого в краже медного кабеля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ночь на 5 декабря в Пскове в производственное помещение предприятия на улице Боровой через окно проник злоумышленник  и украл более 30 метров медного кабеля. Причиненный ущерб оставил около 20 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 30-летний безработный, ранее судимый пскович. Выяснилось, что похищенный кабель он сбыл в одном из пунктов приема металла.

Сейчас стражи порядка устанавливают причастность подозреваемого к другим подобным преступлениям.

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