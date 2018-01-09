30 метров кабеля украл мужчина на псковском заводе

11:48, 09 января 2018, ПАИ

В Пскове полиция задержала подозреваемого в краже медного кабеля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ночь на 5 декабря в Пскове в производственное помещение предприятия на улице Боровой через окно проник злоумышленник и украл более 30 метров медного кабеля. Причиненный ущерб оставил около 20 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 30-летний безработный, ранее судимый пскович. Выяснилось, что похищенный кабель он сбыл в одном из пунктов приема металла.

Сейчас стражи порядка устанавливают причастность подозреваемого к другим подобным преступлениям.