В Минфине озвучили новый способ стимулирования чиновников

14:38, 09 января 2018, ПАИ

В Министерстве финансов РФ придумали новый способ стимулирования госслужащих. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал проектов нормативных актов.

В частности, в ведомстве предложили лишать чиновников премий, а также сократить их количество. По словам специалистов, после сокращения численности чиновников высвободившиеся средства можно направить на премии, таким образом материально стимулируя госслужащих.

Проектом постановления предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на материальное стимулирование чиновников пропорционально сокращению средств на оплату труда госслужащих в расчете на год.

Как отмечается в документе, меры разработаны в целях повышения эффективности деятельности госорганов, оптимизации штата и дальнейшего развития госслужбы в стране.