«Золото», «серебро» и три «бронзы» завоевали юные псковичи на турнире по самбо в Мурманской области

15:17, 09 января 2018, ПАИ

Пять псковских спортсменов завоевали одну золотую, серебряную и три бронзовых медали на соревнованиях по самбо «Рождественская Ёлка», которые прошли с 6 по 8 января в городе Кандалакша Мурманской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации самбо Пскова, в турнире приняли участие представители псковской спортшколы «Мастер», спортсмены Мурманской области, Рязани и Москвы. Всего за медали боролись 150 спортсменов.

«Золото» в соревнованиях до 42 килограмм получил Владислав Гардиенко. Второе место в весе до 60 килограммов заняла Полина Ванюхина. Бронзовые медали получили Стефания Двужильная, Ника Котельникова, Андрей Кириллов в весовых категориях до 46, 30 и 42 килограмм соответственно.