Псковский облпотребсоюз выразил соболезнования родным и близким Валентина Каленского

14:03, 09 января 2018, ПАИ

Совет и правление Псковского облпотребсоюза выражают соболезнования родным и близким заместителя председателя областного Собрания депутатов Валентина Каленского, который скончался 8 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщил пресс-секретарь Псковского облпотребсоюза.

«Печальная новость омрачила наши сердца. 8 января ушел из жизни наш руководитель Валентин Григорьевич Каленский, мудрый и чуткий человек», - говорится в тексте соболезнования.

В облпотребсоюзе отметили, что трудовая биография Валентина Каленского началась более 40 лет назад и связана с потребительской кооперацией Псковской области. В 1976 году после окончания Полтавского кооперативного института он был направлен в распоряжение Псковского Облпотребсоюза. Три с половиной года работал инженером, заместителем директора, директором Великолукской межрайбазы. В 1980 году назначен заместителем председателя правления Облпотребсоюза по торговле. Последние 26 лет руководил Облпотребсоюзом (1991-2018).

«Весь свой профессиональный и жизненный опыт он вложил в свое детище - Псковский облпотребсоюз, который более 15 лет является одним из лучших среди потребсоюзов России», - рассказали в организации.

Члены Псковского облпотребсоюза отметили, что Валентин Каленский был отличным руководителем, большим стратегом, имел огромный практический опыт и глубокие знания в экономической сфере, был кандидатом экономических наук, имел звание «Заслуженный работник торговли». Он входил в Совет Центросоюза РФ и возглавлял Совет Торгово-промышленной палаты Псковской области.

«У него был очень напряженный рабочий график. Кроме основной деятельности он более 15 лет был активным участником политических процессов, представлял и отстаивал интересы сельского населения, являясь депутатом Псковского областного Собрания. Депутаты неоднократно избирали его вице-спикером, руководителем фракции «Единая Россия», заместителем секретаря регионального политсовета Псковского регионального отделения партии. Соратники ценили его как яркого политика и надежного человека», - добавили в союзе.

Успехи Валентина Каленского в профессиональной и общественной деятельности были отмечены почетными грамотами Центросоюза России, администрации Псковской области, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства сельского хозяйства, ведомственными наградами Центросоюза России, орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России» II степени.

«Нелепая трагическая случайность оборвала жизнь человека, полного новых идей и планов. Но вы, Валентин Григорьевич, по-прежнему с нами. Светлая вам память!», - сказано в тексте соболезнования.

Напомним, 3 января вице-спикер облсобрания попал в дорожно-транспортное происшествие, несколько дней провёл в реанимации в тяжёлом состоянии.

8 января Валентин Каленский скончался на 64-м году жизни.

Похороны пройдут 10 января. Гражданская панихида состоится в 12:00 в Городском культурном центре (Псков, площадь Победы, дом 1).