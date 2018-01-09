Виталий Мутко назначен на новую должность

14:33, 09 января 2018, ПАИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении вице-премьера Виталия Мутко главой организационного комитета по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Об этом пишет газета «Известия».

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году. Помимо Виталия Мутко в оргкомитет сессии генассамблеи ЮНВТО войдут замминистра культуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов и другие официальные лица.

Напомним, 25 декабря Виталий Мутко заявил о приостановке своей деятельности на посту президента Российского футбольного союза. 30 декабря Дмитрий Медведев подписал постановление о выводе вице-премьера из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018».