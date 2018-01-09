«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на премию Британской киноакадемии

16:37, 09 января 2018, ПАИ

Картина «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева номинирована на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Как сообщается на официальном сайте премии, картина представлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Вместе с фильмом Звягинцева за статуэтку поборются ленты «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли, «Она» Пола Верховена, «Служанка» Пак Чхан-ука и «Продавец» Асгхара Фархади. 71-я церемония вручения наград BAFTA состоится в Лондоне 18 февраля.

Напомним, лента Андрея Звягинцева «Нелюбовь», премьера которого состоялась 1 июня 2017 года, ранее была номинирована на премии «Золотой глобус» и «Оскар». Кроме того, фильм был удостоен приза жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Рецензию ПАИ можно почитать тут.