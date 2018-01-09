180 детей из многодетных, малообеспеченных и приемных семей побывали на рождественском представлении в Пскове

17:02, 09 января 2018, ПАИ

В канун Рождества 180 детей из многодетных, малообеспеченных, приемных семей, а также дети с особенностями развития из Пскова, Острова, Печорского, Псковского и Порховского районов посетили представление «Зеркало Снежной королевы» в МБУК «Дом офицеров». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ПОООМС «Дети - наше будущее».

«По сюжету девочка Влада попадает через портал - Ледяное зеркало в игру Снежной королевы, чтобы с её помощью королева и помощник Осколок смогли, превратив зрителей в злых, жадных и вредных детей, сорвать Новогодний праздник. Им помешали Снегурочка, Довирка (добрый вирус), внедренный в злую игру, и, конечно, дети в зале», - рассказали в общественной организации.

В процессе представления дети смогли поводить хоровод, потанцевать вместе с дедом Морозом и Снегурочкой, а в конце все получили сладкие подарки.

ПОООМС «Дети - наше будущее» выражает благодарность всем, кто принял участие в организации праздников: директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом офицеров» Александру Царкозенко, директору МБОУ «Центр образования» «Псковский педагогический комплекс» Любови Николаевой, членам Общероссийской общественной организации «Матери - против наркотиков», руководителю ООО «РИФ» Игорю Филиппову, коллективам псковских школ - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», МОУ «Гуманитарный лицей», МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8», МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», МБОУ ЕМЛ №20.