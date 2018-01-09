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Общество

Весенние ограничения движения по федеральным трассам отменяются с этого года

С 2018 года на федеральных трассах не будут вводиться весенние временные ограничения движения, связанные со снижением несущей способности. Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РФ, соответствующие изменения, которые прошли государственную регистрацию в Минюсте России, внесены в приказ Минтранса России от 12 августа 2011 года № 211.

В настоящее время в нормативном состоянии находятся около 80% автомобильных дорог федерального значения Российской Федерации, и этот показатель постоянно увеличивается. Таких результатов удалось достичь благодаря 100-процентному финансированию работ по содержанию трасс, начиная с 2013 года, отметили в Минтрансе.

«Отказ от весенних ограничений позволит перевозчикам более эффективно планировать свою деятельность, а также существенно снизит себестоимость доставки грузов потребителям», — отметил первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих.

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