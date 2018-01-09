Женщина пострадала в ДТП на Советской в Пскове

14:55, 09 января 2018, ПАИ

9 января в 8:02 в Пскове на улице Советской столкнулись «Лада» и «Рено Логан». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ДТП пострадала 34-летняя женщина.

В 11:15 в Великих Луках на улице Горицкая столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один человек получил травмы. Пострадавший доставлен в больницу.

Еще одно ДТП с участие двух легковых автомобилей произошло на улице Щорса. Подробности уточняются.