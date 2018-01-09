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Общество

Владимир Путин отменил термин «жилье экономического класса»

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономического класса». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Понятие «жилье экономического класса» меняется на понятие «стандартное жилье».

Устанавливаются порядок проведения аукционов в электронной форме по продаже земельных участков единого института развития в жилищной сфере, передаче его земельных участков в аренду или безвозмездное пользование.

Также отмечается, что в соответствии с законом, устанавливать требования к такому жилью, включая допустимые максимальный и минимальный размер помещений, будет Минстрой. До появления требований для стандартного жилья будут действовать критерии экономкласса.

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