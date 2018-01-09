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Общество

269 псковичей отправились на службу в армию в осеннем призыве

В Пскове 269 человек отправились на службу в Вооруженные силы России, план на осенний призыв выполнен на 100%. Об этом заявил глава города Иван Цецерский в ходе координационного совещания сегодня, 9 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, Иван Цецерский отметил, что из-за отсутствия снега и мороза у городских служб уменьшилось количество «забот и хлопот». «Люди не падают, не ломают ноги, не бьют машины, температуры не скачут, как это было в прошлом году», - подчеркнул он.

Глава Пскова также напомнил, что на последней в 2017 году сессии гордумы депутаты поддержали решение об увеличении тарифов на вывоз мусора, которого пять пять лет добивалась компания «АСПО».

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