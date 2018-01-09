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Погибшие в ДТП на Рижском проспекте молодые псковичи были не пристёгнуты

Погибшие в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 30 декабря   молодые люди были не пристёгнуты ремнями безопасности. Об этом сообщил глава города Иван Цецерский на координационном совещании 9 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Пскова рассказал, что 30 декабря ехавшие на чужом автомобиле молодые люди на большой скорости врезались в столб. Три человека погибли, а девушка, которая была пристёгнута, осталась жива.

Иван Цецерский отметил, что недавно в реке Пскове утонул человек. Он также напомнил, что 8 января скончался заместитель председателя областного Собрания депутатов Валентин Каленский.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков заметил, что помимо смертельного ДТП в конце декабря последний месяц 2017 года  прошёл в штатном режиме.

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