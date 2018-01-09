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Общество

Более 600 нетрезвых водителей были задержаны на дорогах Пскова в 2017 году

За 2017 год в Пскове задержали более 600 водителей в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в ходе координационного совещания сегодня, 9 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, стражи порядка наложили на нарушителей штрафов на 11 млн рублей, взыскать удалось более 77%.

Кроме того, в декабре в Пскове произошли 33 ДТП, в которых погибли три человека и еще 38 получили травмы, в том числе семь детей. Всего за 2017 год, как подчеркнул Владимир Папорт, в городе были зарегистрированы 344 ДТП. По сравнению с прошлым годом, число погибших выросло с 7 до 11 человек.

Кроме того, в период новогодних каникул в Пскове произошли пять аварий. «Всё это наезды на пешеходов. Два ДТП произошли по вине самих пешеходов. Задержаны 16 пьяных водителей, 57 пешеходов привлекли к административной ответственности», - отметил Владимир Папорт.

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