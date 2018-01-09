Новогоднее шоу с участием собак пройдёт в Великих Луках
13 января Великолукский кинологический центр организует новогоднее шоу «Дай лапу, друг» в рамках работы агитбригады «Ушки на макушке». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.
В программе - показательные выступление собак с цирковыми номерами, карнавал с костюмами, танцы с животными.
Шоу состоится в 16:00 в городском Доме культуры имени Ленина по адресу: Великие Луки, улица Малышева, дом 13.
Вход бесплатный.