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Общество

Конные патрули псковских казаков оказались незаконными

Незаконным оказалось конное патрулирование, в которое 4 января вышли казаки в Пскове. Об этом шла речь на координационном совещании у главы Пскова 9 января, передаёт корреспондент Псковского агентств информации.

«Конное патрулирование казаков - это что?» - спросил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

«У нас такого нет», - ответил начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин и добавил, что с полицией данная акция согласована не была. По его словам, чтобы патрулирование было законным, необходимы нормативные акты, а их нет.

Тогда Александр Братчиков уточнил, актуально ли для Пскова вообще конное патрулирование. «Пока это невозможно, при всем уважении к казакам, - сказал Сергей Сурин. -  Они не прошли стажировку в качестве дружинников. Пока слишком много амбиций».

Кроме того, начальник городского УМВД доложил о том, как прошёл декабрь. Он подчеркнул, что криминогенная обстановка в городе в минувшем месяце была спокойной, значимых происшествий не зафиксировано, отмечена тенденция к снижению числа преступлений. 

Сергей Сурин также сообщил, что  во время новогодних праздников грубых нарушений общественного порядка не выявлено, раскрываемость в этот период составила фактически 100%. «Сотрудники работали с полной отдачей», - подчеркнул он.

По данным начальника УМВД, в новогодних мероприятиях у главной ёлки Пскова приняли участие порядка 4 тысяч человек, охраняли порядок более 300 сотрудников правоохранительных органов.

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