Выставка «Книга года» откроется в Пскове 10 января

17:42, 09 января 2018, ПАИ

10 января в 14:30 в Псковской областной библиотеке откроется выставка «Книга года». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В рамках мероприятия состоится литературно-художественная программа просветительского цикла «Поэзия Серебряного века» «Александр Блок: Жизнь в присутствии смерти». Читатели услышат гражданскую и любовную лирику поэта, отрывки из эссе Владимира Вейдле. Автор и ведущая – руководитель Регионального центра чтения Нина Яковлева, будет участвовать заслуженный артист России Виктор Яковлев.

Программу продолжит проект «БиблиоТеатр «Прямая Речь». На выставке «Книга года» будет представлена современная литература последнего периода: Андрея Рубанова «Патриот», книги из серии ЖЗЛ. Посетители увидят новые издания по истории, философии, религии, технико-экономическую литературу, издания из фонда Центра по работе с редкими и ценными документами, справочную литературу, литературу по искусству, культуре и художественные альбомы. В 2017 году в библиотеку поступили и книги на иностранных языках – художественная литература и словари; пополнился фонд краеведческой литературы. Специальные разделы экспозиции - «Литература – Чтение - Жизнь» и «Александр Блок: жизнь и творчество».

Будет работать интерактивная площадка: специальный гость – лауреат премии «Золотой софит» Николай Яковлев – прочтет отрывки из романа Михаила Гиголашвили «Тайный год». Вход свободный.