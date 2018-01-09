Более тысячи псковичей нашли себе работу за 2017 год

17:53, 09 января 2018, ПАИ

За 2017 год в Пскове были трудоустроены 1 тыс. 183 человека, 392 из них – несовершеннолетние. Об этом сообщил представитель Центра занятости населения Пскова в ходе координационного совещания сегодня, 9 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам специалиста, за 2017 год в Пскове провели 14 ярмарок рабочих мест.

В декабре в Центр занятости обратились 973 человека, безработными признаны 846 человек. При это в городе зарегистрированы 1 тыс. 447 вакантных рабочих мест.

Кроме того, как отметил представитель Центра занятости, 139 организаций подали заявления о плановом увольнении сотрудников. За год в Пскове были сокращены 437 человек, еще 118 готовятся к увольнению. Семь псковских организаций имеют долги по заработной плате перед сотрудниками, самая большая задолженность наблюдается на предприятии «Псковпассажиравтотранс».

Глава Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что прокуратура уже разобралась в ситуации и «зажала там все, что можно было зажать». Псковпассажиравтотранс, по его словам, уже рассчиталось с долгами до Нового года.