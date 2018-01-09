17 дворов и сквер отремонтируют в Великих Луках в рамках проекта «Городская среда»

17:55, 09 января 2018, ПАИ

В рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда» в этом году будут отремонтированы 17 дворов в разных районах Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Кроме того, преобразятся три общественных территории. В частности, обновление ждет сквер на проспекте Гагарина. Предусмотрено мощение тротуарных дорожек, устройство уличного освещения, установка скамеек и урн. Также запланирован ремонт тротуара по улице Вокзальной (левая сторона). Помимо этого, будет построен тротуар по улице Шевченко.

Финансирование проекта в 2017 году составило 19,9 млн рублей. На эти средства были благоустроены 14 дворов и 16 тротуаров. В этом году на формирование комфортной городской среды в Великих Луках потратят 19,5 млн рублей.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании в Государственную думу одними из самых актуальных и частых вопросов во время встреч с избирателями был вопрос благоустройства дворов, создания комфортной городской среды, развитие общественно-культурного пространства. Эти вопросы затрагивают интересы более 30 млн жителей региональных центров субъектов РФ, более 13 млн жителей моногородов, поэтому повышение удовлетворенности граждан качеством городской среды стало одним из приоритетов Партии.

Первый опыт реализации проекта показал, что запрос на системную и централизованную работу по формированию современной и комфортной городской среды есть и он актуален не только для крупных городов, но и для небольших муниципалитетов, жители которых готовы непосредственно участвовать в определении векторов развития.

Поэтому партия «Единая Россия» инициировала выделение средств из бюджета на развитие городской среды и предложила общественности механизм совместной работы над проектом.