Зампред Госдумы: Скоропостижный уход Валентина Каленского — огромная потеря

16:48, 09 января 2018, ПАИ

Заместитель председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов в правительственной телеграмме выразил соболезнования по случаю смерти вице-спикера Псковского областного Собрания Валентина Каленского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе депутата Госдумы от Псковской области Александра Козловского.

«Валентин Григорьевич был верным товарищем, авторитетным политиком, сделавшим многое для псковской области. Будучи руководителем фракции «Единая Россия» Псковского областного Собрания, он активно работал на благо родного региона, активно участвовал в реализации социально значимых проектов, делал все для решения проблем граждан. Его неожиданный, скоропостижный уход - огромная потеря не только для семьи и Пковщины, но и для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», - отметил Сергей Неверов.

Напомним, 3 января вице-спикер облсобрания попал в дорожно-транспортное происшествие, несколько дней провёл в реанимации в тяжёлом состоянии. 8 января Валентин Каленский скончался на 64-м году жизни.

Похороны пройдут 10 января. Гражданская панихида состоится в 12:00 в Городском культурном центре (Псков, площадь Победы, дом 1).