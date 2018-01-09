Иван Цецерский поздравил двух учителей школы № 12 Пскова с юбилеями

18:02, 09 января 2018, ПАИ

Сегодня, 9 января, глава Пскова Иван Цецерский поздравил с 90-летним юбилеем учителя физической культуры средней общеобразовательной школы № 12 имени Героя России А. Ю.Ширяева Нину Григорьеву и с 50-летием - учителя обществознания и истории Татьяну Парконен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

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Глава Пскова поблагодарил педагогов за большой вклад в развитие образования Пскова, «непревзойденный показатель любви к своему профессиональному делу и огромный пример всему педагогическому коллективу». Особые слова благодарности Иван Цецерский выразил учителю физической культуры, которая 49 лет своей жизни отдала системе образования школы № 12. «Ваша многолетняя и добросовестная педагогическая деятельность, посвященная спортивному развитию детей нашего города, снискала уважение и заслуженный авторитет среди коллег и учащихся. Своим упорством и мастерством вы добились выдающихся результатов», - поздравил юбиляров глава муниципалитета, пожелал крепкого здоровья, бодрости духа, сил, энергии, благополучия, долгих лет жизни и вручил приветственные адреса и памятные сувениры.

Также к поздравлениям присоединился директор школы Виктор Аксенов. Он выразил уверенность в том, что профессиональные знания, жизненный опыт и энергия юбиляров, которыми они делятся с коллегами и молодыми учителями, будут и впредь способствовать плодотворным преобразованиям в образовательной сфере.

Депутат Псковской городской Думы, выпускник школы № 12 Дмитрий Михайлов выразил глубокое уважение и восхищение педагогам: «Своей работой вы закладываете основы мировоззрения для многих поколений и отдаёте себя без остатка другим».

Кроме того, добрые пожелания в адрес виновников торжества прозвучали от коллег, выпускников, родителей учеников.

Добавим, Нина Григорьева работает с 1969 года учителем физической культуры в средней общеобразовательной школе №12 имени Героя России А. Ю. Ширяева. Имеет высшую квалификационную категорию. Награждена значком «Отличник просвещения УССР» в 1957, 1981, 1983, 2001 годах, медалью «Ветеран труда». В 2003 году получила медаль за большие заслуги в обучении и воспитании учащихся «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи».

Татьяна Парконен в 1985 году окончила среднюю общеобразовательную школу №12 имени Героя России А.Ю.Ширяева, в 1992 году устроилась учителем истории и обществознания в родную школу. Руководит школьным методическим объединением учителей истории и обществознания, регулярно выступает на методических и педагогических советах. Является руководителем школьного музея. В 2010 году присвоено звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».