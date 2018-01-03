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Спорт

Псковские полицейские присоединились к рождественскому забегу

Сотрудники и волонтеры Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области приняли участие в благотворительном рождественском забеге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Основной целью мероприятия, которое прошло в центре зимнего отдыха «Снегопад», стало привлечение детей и молодежи к спорту, а также пропаганда здорового образа жизни. В рамках соревнования все желающие смогли принять участие в ориентировании и беге. Для юных горожан были организованы детские старты на дистанциях от ста до пятисот метров.

Гостей и участников благотворительного забега ожидали развлекательная программа, конкурсы, подарки. Завершилась встреча массовой пробежкой на пять километров.

В рамках рождественского забега собраны денежные средства, которые направлены на организацию похода в бассейн всех участников благотворительного проекта «ДетиВсейЗемли».

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