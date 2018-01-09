Около 40 юных псковичей приняли участие в турнире по классическим шахматам

18:11, 09 января 2018, ПАИ

38 человек приняли участие в турнире по классическим шахматам «Рождественский Псков 2018», который состоялся в Ледовом дворце. За победу боролись спортсмены из Пскова, Псковского и Пыталовского районов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

По результатам 9 туров единоличным победителем стал рейтинг-фаворит Наум Руденко, набравший 8,5 очков из 9. Второе место у Каро Аскаряна, по дополнительным показателям опередившего Владимира Полевого. Оба шахматиста набрали по 7 очков из 9 возможных.

Призом за 4 место награжден Максим Марин, опередивший Александра Шпака (5 место) по дополнительным показателям.

Лучший результат среди шахматистов с рейтингом ниже 1600 показал Андрей Шубин — 5,5 из 9, среди шахматистов с рейтингом ниже 1300 — Александр Кульнев, набравший тоже 5,5 очков.

Сразу три шахматистки набрали 5 очков из 9. По дополнительным показателям первой стала Валерия Малышева, второй результат — у Яны Беспаловой, а ставшая третьей Дарья Кульнева получила дополнительный приз среди девушек 2002 — 2005 годов рождения. Лучшим юношей среди шахматистов 2002-2005 годов рождения стал Михаил Петров, он набрал 5,5 очков из 9.

Бабочками ручной работы были дополнительно к основному списку призеров награждены за лучший результат среди шахматистов 2006-2007 годов рождения Дмитрий Воронов, а среди игроков 2008-2009 годов рождения — Дмитрий Герасимов. Кроме того, бабочку за первое место среди шахматисток 2008-2009 годов рождения получила Малика Миракова, за второе место в той же категории — Кристина Стельмашёнок. Также специальным призом «За волю к победе» был награжден Андрей Чугаев.