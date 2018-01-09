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Общество

По решению Михаила Ведерникова 400 тысяч рублей будет выделено на завершение ремонта Велейского ДК

400 тысяч рублей будут выделены из областного бюджета на завершение ремонтных работ Велейского сельского дома культуры в Пушкиногорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на встрече с главой Пушкиногорского района Александром Барановым отметил, что изучил вопрос с ремонтом Велейского ДК и принял решение о выделении финансовой помощи. «Деньги поступят в конце января - начале февраля», - заявил Михаил Ведерников.

В свою очередь Александр Баранов поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку и отметил, что со своей стороны муниципалитет начнет ремонтные работы заблаговременно, чтобы сделать подарок жителям села к 8 Марта. Софинансирование из местного бюджета составит порядка 130 тысяч рублей.

Также в центре внимания врио губернатора оказался вопрос замены кровли Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина. Глава района рассказал, что в 2010 году благодаря поддержке администрацией области было выполнено 50% капремонта крыши, однако на завершение работ требуется порядка 12 млн рублей. Александр Баранов обратился к Михаилу Ведерникову с просьбой рассмотреть возможность закончить ремонт на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов. Кроме того, глава муниципалитета выразил надежду на дальнейшее участие района в областной целевой программе по замене изношенных инженерных сетей «Чистая вода». Михаил Ведерников взял озвученные вопросы в проработку.

Помимо этого Александр Баранов пояснил ситуацию с нарушением теплоснабжения Пушкинских Гор в праздничные дни и рассказал о мерах, принятых для исправления ситуации.

По его словам в работе котельного оборудования действительно было два сбоя, но оба были оперативно устранены. Кроме того, была создана комиссия из представителей теплоснабжающей организации «Нева Энергия», управляющих компаний и собственников квартир, которая провела обследования нескольких квартир, правда, контакты некоторых заявителей установить не удалось.

«Если поступает сигнал из сети Интернет, надо оперативно связываться с каждым жителем и направлять комиссию разбираться с ситуацией на месте», - сказал врио главы региона. Михаил Ведерников и потребовал от главы района принять все необходимые меры для обеспечения нормальной работы ЖКХ и не снимать этот вопрос с личного контроля.

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