По решению Михаила Ведерникова 400 тысяч рублей будет выделено на завершение ремонта Велейского ДК

17:22, 09 января 2018, ПАИ

400 тысяч рублей будут выделены из областного бюджета на завершение ремонтных работ Велейского сельского дома культуры в Пушкиногорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на встрече с главой Пушкиногорского района Александром Барановым отметил, что изучил вопрос с ремонтом Велейского ДК и принял решение о выделении финансовой помощи. «Деньги поступят в конце января - начале февраля», - заявил Михаил Ведерников.

В свою очередь Александр Баранов поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку и отметил, что со своей стороны муниципалитет начнет ремонтные работы заблаговременно, чтобы сделать подарок жителям села к 8 Марта. Софинансирование из местного бюджета составит порядка 130 тысяч рублей.

Также в центре внимания врио губернатора оказался вопрос замены кровли Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина. Глава района рассказал, что в 2010 году благодаря поддержке администрацией области было выполнено 50% капремонта крыши, однако на завершение работ требуется порядка 12 млн рублей. Александр Баранов обратился к Михаилу Ведерникову с просьбой рассмотреть возможность закончить ремонт на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов. Кроме того, глава муниципалитета выразил надежду на дальнейшее участие района в областной целевой программе по замене изношенных инженерных сетей «Чистая вода». Михаил Ведерников взял озвученные вопросы в проработку.

Помимо этого Александр Баранов пояснил ситуацию с нарушением теплоснабжения Пушкинских Гор в праздничные дни и рассказал о мерах, принятых для исправления ситуации.

По его словам в работе котельного оборудования действительно было два сбоя, но оба были оперативно устранены. Кроме того, была создана комиссия из представителей теплоснабжающей организации «Нева Энергия», управляющих компаний и собственников квартир, которая провела обследования нескольких квартир, правда, контакты некоторых заявителей установить не удалось.

«Если поступает сигнал из сети Интернет, надо оперативно связываться с каждым жителем и направлять комиссию разбираться с ситуацией на месте», - сказал врио главы региона. Михаил Ведерников и потребовал от главы района принять все необходимые меры для обеспечения нормальной работы ЖКХ и не снимать этот вопрос с личного контроля.