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Почти 100 нарушителей задержали псковские пограничники в новогодние праздники

В течение новогодних праздников сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали около 30 лиц за нарушение правил пограничного режима и порядка, 65 - за нарушение режима государственной границы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

По результатам проведенных административных разбирательств наложены штрафы на общую сумму свыше 180 тысяч рублей. В отношении трёх иностранных граждан районные суды Псковской области вынесли решения об их административном выдворении за пределы территории Российской Федерации.

Пограничное управление рекомендует гражданам быть внимательными и благоразумными, а перед планированием посещения пограничной зоны ознакомиться и соблюдать действующее российское законодательство, убедиться в наличии необходимых для этого документов, а также заранее побеспокоиться об их оформлении.

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