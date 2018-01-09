Почти 100 нарушителей задержали псковские пограничники в новогодние праздники

18:05, 09 января 2018, ПАИ

В течение новогодних праздников сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали около 30 лиц за нарушение правил пограничного режима и порядка, 65 - за нарушение режима государственной границы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

По результатам проведенных административных разбирательств наложены штрафы на общую сумму свыше 180 тысяч рублей. В отношении трёх иностранных граждан районные суды Псковской области вынесли решения об их административном выдворении за пределы территории Российской Федерации.

Пограничное управление рекомендует гражданам быть внимательными и благоразумными, а перед планированием посещения пограничной зоны ознакомиться и соблюдать действующее российское законодательство, убедиться в наличии необходимых для этого документов, а также заранее побеспокоиться об их оформлении.