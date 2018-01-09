О причинах гибели людей на пожарах узнали жители Пыталово

19:30, 09 января 2018, ПАИ

9 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели в Пыталово профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проведены беседы с населением, с гражданами проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности, распространены листовки по правилам содержания электрооборудования, элементов газоснабжения и отопления в жилых квартирах и домах.

Также жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Псковской области и района, основными причинами пожаров и гибели людей в жилом секторе.