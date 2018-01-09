149 псковичей обратились в Роспотребнадзор в декабре

18:06, 09 января 2018, ПАИ

В декабре на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Псковской области поступили 149 обращений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Защита прав потребителей стала темой 133 обращений. 101 пскович сообщил о нарушении правил продажи товаров, в том числе продовольственных (2); текстильных, трикотажных швейных и меховых товаров и обуви (40), технически сложных (43), парфюмерно-косметических (2), изделий из драгоценных металлов и камней (1), лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (2), мебели (2), строительных материалов и изделий (4); непродовольственных товаров (5).

На нарушение прав потребителей при выполнении работ, оказании услуг пожаловались 32 человека, 11 из них оказались недовольны бытовыми услугами, 6 – транспортными, 2 – услугами ЖКХ, по 1 – услугами общественного питания, медицинскими и туристическими.

По вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия обратились 14 граждан, 4 из них задавали вопросы о питьевой воде и питьевом водоснабжении населения, по 3 - об условиях проживания в жилых помещениях и о сборе, использовании отходов производства и потребления, по 2 - о пищевых продуктах и организации питания населения.

По эпидемическим вопросам поступили 2 обращения.