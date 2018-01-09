Псковские коммунисты утверждают, что не распространяли бюллетень в поддержку Грудинина

19:26, 09 января 2018, ПАИ

Псковский областной комитет КПРФ заявил, что не имеет отношения к распространяемому на территории региональной столицы печатному агитационному материалу «Выборы 2018. Псковщина за Грудинина» с эмблемой компартии. Как стало известно Псковскому агентству информации, с соответствующим заявлением первый секретарь обкома Петр Алексеенко сегодня, 9 января, обратился в Избирательную комиссию Псковской области.

Напомним, в конце декабря 2017 года Коммунистическая партия РФ выдвинула кандидатом на пост президента России беспартийного директора подмосковного ООО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина.