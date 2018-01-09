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Политика

Псковские коммунисты утверждают, что не распространяли бюллетень в поддержку Грудинина

Псковский областной комитет КПРФ заявил, что не имеет отношения к распространяемому на территории региональной столицы печатному агитационному материалу «Выборы 2018. Псковщина за Грудинина» с эмблемой компартии. Как стало известно Псковскому агентству информации, с соответствующим заявлением первый секретарь обкома Петр Алексеенко сегодня, 9 января, обратился в Избирательную комиссию Псковской области.

Напомним, в конце декабря 2017 года Коммунистическая партия РФ выдвинула кандидатом на пост президента России беспартийного директора подмосковного ООО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина.

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