«Горячая линия» по вопросам качества продуктов проходит в Псковской области

21:13, 09 января 2018, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит тематическую «горячую линию» по вопросам качества продуктов питания и срокам годности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, специалисты управления дадут ответы и рекомендации на интересующие вопросы, проконсультируют по правилам покупки и продажи пищевых продуктов, условиям их хранения и сроках реализации, нормативным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности пищевой продукции.

По 15 января каждый желающий может получить бесплатную консультацию по телефону «горячей линии»: (8112) 662820 в выходные и праздничные дни; (8112) 662069 – в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (с понедельника по четверг), с 10:00 до 16:45 (по пятницам), обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.

В целях оперативного реагирования специалистов по фактам обнаружения некачественных продуктов питания обращения нужно направлять на сайт Управления Роспотребнадзора по Псковской области по электронному адресу: upr@60.rospotrebnadzor.ru или на бумажном носителе по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом 21А, с указанием наименования пищевой продукции, место расположения торговой точки, наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя.

С более подробной информацией по фальсифицированной и некачественной пищевой продукции граждане могут ознакомиться на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей (ГИС ЗПП).