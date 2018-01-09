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Общество

Правила противопожарного режима изменились в РФ

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил изменения Правил противопожарного режима, сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Подписанным постановлением устанавливаются обязательные требования для правообладателей земельных участков, расположенных в границах населённых пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, по проведению регулярной уборки мусора и покоса травы на земельных участках. Также установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Внесёнными изменениями запрещается выращивать колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог.

Установлено, что правообладатели земель сельскохозяйственного назначения обязаны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью, своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

Кроме того, введён порядок содержания полос отвода и охранных зон железных дорог, предусматривающий их очистку от валежника, порубочных остатков и кустарника, других горючих отходов. Определены меры пожарной безопасности при эксплуатации в полевых условиях стационарно установленных уборочных агрегатов, автомобилей при уборке сельскохозяйственной продукции. 

Принятые изменения позволят значительно повысить пожарную безопасность населенных пунктов и минимизировать вероятность перехода огня на земли лесного фонда, отмечается в постановлении.

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