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Политика

Сбор подписей в поддержку Путина начался в Псковской области

В Пскове и Великих Луках открылись пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

Всего в Псковской области организованы четыре таких пункта. Активисты движения «Волонтеры Победы» будут собирать подписи в течение января. В связи с погодными условиями они работают не под открытым небом, а в торговых центрах и спортивно-развлекательном парке.

Подпись в поддержку самовыдвижения Путина может оставить любой совершеннолетний гражданин, прописанный на территории региона. При себе необходимо иметь паспорт. 

Напомним, что в декабре 2017 года Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, а также ее уполномоченных. В состав инициативной группы избирателей вошли 668 человек, в том числе председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и член Общественной палаты РФ, руководитель Центра лечебной педагогики Псковской области Андрей Царев. 

Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

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